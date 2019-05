राजीव गांधी हत्याकांड: दोषियों को रिहा करने का विरोध करने वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड (Rajiv Gandhi Murder Case) के सात दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के 2014 के फैसले का विरोध करने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

Supreme Court today dismissed the plea seeking directions not to proceed with the Tamil Nadu Government's decision of premature release of 7 convicts in Rajiv Gandhi assassination case. Chief Justice of India (CJI) said "we don't find any merit in your petition." pic.twitter.com/AtO0KrXLnz