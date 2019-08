कश्मीर में सरकार की रणनीति को रजनीकांत ने बताया- 'मास्टर स्ट्रेटजी'

सुपरस्टार रजनीकांत ने एक बार फिर धारा 370 पर बयान दिया है। रजनीकांत ने कहा कि जिस तरह मोदी सरकार ने कश्मीर मुद्दे की प्लानिंग की गई थी वह एक 'मास्टर स्ट्रेटजी' है। उन्होंने पहले धारा 144 लगाई उसके बाद यह सुनिश्चित किया कि घाटी में कोई अप्रिय घटना न हो पाए। इसके बाद बिल को राज्य सभा (जहां उनके पास बहुमत नहीं था) में और उसके बाद लोक सभा में इस बिल को पास कराया।

Rajinikanth on #Article370: The way they planned the entire issue,it was a master strategy.First they imposed section 144 & ensured that people don't create any trouble.Then they tabled the bill, first in Rajya Sabha where they don't have majority& then got it passed in Lok Sabha pic.twitter.com/YV2eUtWeC9