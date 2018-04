तमिलनाडुः कावेरी विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन, रजनीकांत-कमल हासन-धनुष आए साथ

तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के जल को लेकर जारी विवाद में बड़ी-बड़ी हस्तियां भी जुड़ रही हैं। तमिलनाडु इस मामले में कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन की मांग कर रहा है। कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के निर्माण की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन, धनुष, एम नासर, सत्यराज, विजय, विक्रम, शिवाकार्तिकेयन, प्रशांत, सूर्या समेत कई कलाकार शामिल हुए।

हाल ही में तमिलनाडु की राजनीति में आए रजनीकांत ने कहा, 'अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बोर्ड का गठन नहीं हुआ तो तमिलनाडु के लोगों के गुस्से की जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी.' इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों को इस मामले के विरोध में अपने हाथ में काला बैज बांधकर खेलने की कोशिश करनी चाहिए. रजनीकांत ने कहा कि इससे देश भर में संदेश जाएगा।

दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड (सीएमबी) गठित न करने के मुद्दे पर डीएमके ने बंद की घोषणा की थी। मीडिया से बातचीत में स्टालिन ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 अप्रैल के दिन उनके चेन्नई दौरे के दौरान काले झंडे दिखाएंगे।

