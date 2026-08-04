राजगीर के खिलाड़ियों ने कराटे प्रतियोगिता में जीते पदक
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फोटो : राजगीर कराटे-राजगीर में कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी। राजगीर, निज संवाददाता। कोलकाता में 31 जुलाई से दो अगस्त तक इंडियन चैलेंजर्स कप कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें राजगीर के 11 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण सहित कई पदक हासिल किये। प्रतियोगिता में श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल समेत आठ देशों के खिलाड़ी शामिल हुए। मंगलवार को राजगीर पहुंचने पर नाइटेंगल वर्ल्ड स्कूल ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। निदेशक परमानंद कुमार ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया है। प्रिसिंपल रिशिपाल कुमार ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी है।
हर्ष राज, सृष्टि कुमारी ने स्वर्ण, अनिका, मधु कुमारी, संस्कार सिंह ने रजत तो तृप्ति कुमारी, रजनी कुमारी, परमाशी कुमार, प्रत्युष कुमार, आयुष कुमार ने कांस्य पदक हासिल किये।
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