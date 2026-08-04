Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राजगीर के खिलाड़ियों ने कराटे प्रतियोगिता में जीते पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

फोटो : राजगीर के खिलाड़ियों ने कराटे प्रतियोगिता में जीते पदक राजगीर के खिलाड़ियों ने कराटे प्रतियोगिता में जीते पदक

राजगीर के खिलाड़ियों ने कराटे प्रतियोगिता में जीते पदक

फोटो : राजगीर कराटे-राजगीर में कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी। राजगीर, निज संवाददाता। कोलकाता में 31 जुलाई से दो अगस्त तक इंडियन चैलेंजर्स कप कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें राजगीर के 11 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण सहित कई पदक हासिल किये। प्रतियोगिता में श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल समेत आठ देशों के खिलाड़ी शामिल हुए। मंगलवार को राजगीर पहुंचने पर नाइटेंगल वर्ल्ड स्कूल ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। निदेशक परमानंद कुमार ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया है। प्रिसिंपल रिशिपाल कुमार ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी है।

हर्ष राज, सृष्टि कुमारी ने स्वर्ण, अनिका, मधु कुमारी, संस्कार सिंह ने रजत तो तृप्ति कुमारी, रजनी कुमारी, परमाशी कुमार, प्रत्युष कुमार, आयुष कुमार ने कांस्य पदक हासिल किये।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rajgir Biharsharif News Biharsharif Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।