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राजगीर में मंत्री श्रवण ने श्रावणी मेला का किया उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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राजगीर में श्रवण मेला का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। यह मेला एक महीने तक चलेगा और विभिन्न धर्मों के श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना करेंगे। सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं, ताकि कोई परेशानी न हो।

राजगीर में मंत्री श्रवण ने श्रावणी मेला का किया उद्घाटन

राजगीर में मंत्री श्रवण ने श्रावणी मेला का किया उद्घाटन एक माह तक चलेगा मेला, भक्त करेंगे पूजा अर्चना फोटो : मंत्री श्रवण : राजगीर में श्रावणी मेला का उद्घाटन करते ग्रामीण विकास सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार व अन्य। राजगीर, निज संवाददाता।

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सरकार की व्यवस्थाएं

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रवणी मेला कब शुरू हुआ?
श्रवणी मेला शुक्रवार को शुरू हुआ।
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