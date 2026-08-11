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राजग सांसदों ने संसद परिसर में किया जबाबी प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजग सांसदों ने संसद परिसर में किया जबाबी प्रदर्शन--------------------------सरकार चर्चा व गृह मंत्री जबाब को तैयार, भागो मत राहुल के नारे-मकर द्वार पर आमने-सामने आए सत्तापक्ष व विपक्ष के सांसद -एक...

राजग सांसदों ने संसद परिसर में किया जबाबी प्रदर्शन

राजग सांसदों ने संसद परिसर में किया जबाबी प्रदर्शन------------------------- -सरकार चर्चा व गृह मंत्री जबाब को तैयार, भागो मत राहुल के नारे

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प्रदर्शन का विवरण

-मकर द्वार पर आमने-सामने आए सत्तापक्ष व विपक्ष के सांसद

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संसद भवन के बाहर की स्थिति

-एक दूसरे की तख्तियों को पढ़ने की रही ज्यादा जिज्ञासा

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नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

संसद के मानसून सत्र में अधिकांश दिनों तक संसद परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के खिलाफ मंगलवार को सत्तारूढ़ राजग के सांसद भी उतर आए और जबाबी प्रदर्शन किया। राजग संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक के बाद पुस्तकालय भवन से नई संसद के मकर द्वार तक पैदल मार्च कर पहुंचे राजग सांसदों ने भी बैनर व तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। इनमें लिखा हुआ था, सरकार चर्चा को तैयार, गृह मंत्री शाह देंगे जबाब, राहुल गांधी भागो मत।

राजग सांसदों के बयान

राजग सांसदों ने छात्रों के दिल्ली व झारखंड के आंदोलनों को लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि दिल्ली के मामले पर सरकार सदन में चर्चा और गृह मंत्री जबाब का तैयार हैं, फिर मांग करने वाले राहुल गांधी क्यों भाग रहे हैं। राजग सांसदों ने झारखंड में छात्रों पर पुलिस की कार्यवाही को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि झारखंड पर चुप क्यों हैं राहुल गांधी। भाजपा सांसदों ने झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर संसद में चर्चा से भागने के लिए भी राहुल गांधी की आलोचना की।

मकर द्वार पर ही हर रोज की तरह विपक्ष के सांसद भी चंदा चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे। विपक्ष पुराने संसद भवन की तरफ था, तो सत्तापक्ष नए संसद भवन की तरफ। किसी अप्रिय घटना को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने बीच में घेरा भी बना लिया था। हालांकि कुछ मिनट के प्रदर्शन के बाद सभी सांसद संसद भवन में चले गए।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस-झामुमो सरकार को उन छात्रों को न्याय दिलाना चाहिए जो पिछले दो हफ्तों से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी से पुलिस की कथित कार्रवाई पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। पात्रा ने सवाल किया कि राहुल गांधी, क्या आपकी पार्टी झारखंड सरकार का हिस्सा नहीं है? क्या यह सच नहीं है? कि सोमवार को झारखंड में बर्बरतापूर्ण दृश्य देखने को मिले? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पुलिस बल प्रयोग कर रही है और यहां वे भाषण दे रहे हैं। उनकी (झारखंड) सरकार राहुल गांधी के सहारे चल रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कहते। यह राहुल गांधी का दोहरा मानदंड है। वह पाखंडी हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देवेंद्र नाथ महतो, जो भूख हड़ताल पर थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया। अगर आपमें हिम्मत है और आप सच में छात्रों का भला चाहते हैं, तो इस आधार पर सरकार से समर्थन वापस ले लें। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई पर जवाब मांगा।

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सामान्य प्रश्न

राजग सांसदों का प्रदर्शन कब आयोजित किया गया?
मंगलवार को संसद परिसर में राजग सांसदों का प्रदर्शन आयोजित किया गया।
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