नप निदेशक राजेश कुमार को मिला तीन प्रभार
नेशनल एंप्लॉयमेंट प्रोग्राम के निदेशक राजेश कुमार को उपायुक्त ने तीन अतिरिक्त पदों का प्रभार सौंपा है। इनमें जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी और जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी शामिल हैं। यह तबादले के कारण जरूरी हुआ, जब जिले के कल्याण पदाधिकारी का तबादला हो गया।
नेशनल एंप्लॉयमेंट प्रोग्राम एनईपी के निदेशक राजेश कुमार को उपायुक्त ने तीन अतिरिक्त पदों का प्रभार सौंपा है। इनमें जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी और जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का पद शामिल है। दरअसल जिला कल्याण पदाधिकारी शंकराचार्य समद इन तीनों पदों पर थे। और चूंकि उनका तबादला सरायकेला हो गया है, इसलिए तात्कालिक व्यवस्था के तहत राजेश कुमार को इन पदों का प्रभार संभालने का आदेश दिया गया है।
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