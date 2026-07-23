पार्टी का झंडा ओढ़ाकर दी अंतिम विदाई

पार्टी का झंडा ओढ़ाकर दी अंतिम विदाई
राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ता विजय तांती का निधन हो गया। उनके शव पर राजद कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया और पार्टी का झंडा ओढ़ाकर अंतिम विदाई दी। विधायक नरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि तांती के निधन से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है।
बीहट। राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ता सिंगदाहा निवासी 70 वर्षीय विजय तांती के निधन पर राजद कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त किया है। राजद जिलाध्यक्ष मोहित यादव, प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल जब्बार, उपाध्यक्ष उमेश यादव, हरिनंदन कुमार, टुनटुन पासवान, धर्मेन्द्र तांती, शिवनारायण, कमरे खान, केदार सिंह, लक्ष्मण तांती समेत अन्य ने उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर पार्टी का झंडा ओढ़ाकर अंतिम विदाई थी। मटिहानी विधायक नरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि श्री तांती के निधन से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है।(नि.सं.)
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