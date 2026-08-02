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परिजनों की मौजूदगी में हुआ राजस्थान के मृतक युवक का पोस्टमार्टम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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एक सप्ताह पहले रामगाड़ पुल के पास नदी में डूबकर राजस्थान के युवक प्रिंस बगौरिया की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने रविवार को गरमपानी में शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रिंस नहाते समय गहरे पानी में डूब गए थे।

परिजनों की मौजूदगी में हुआ राजस्थान के मृतक युवक का पोस्टमार्टम

गरमपानी, संवाददाता। भवाली-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित रामगाड़ पुल के समीप नदी में डूबने से बीते शनिवार को राजस्थान के युवक की मौत हो गई थी। रविवार को मृतक के परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराया।मृतक प्रिंस बगौरिया के भाई सुमित बगौरिया, मामा लक्ष्मण चावला और नाना रामजलाल साकला निवासी नर्सिंग नगर गणेश कॉलोनी, झोटवाड़ा, जयपुर राजस्थान से रविवार को सीएचसी गरमपानी पहुंचे। खैरना चौकी प्रभारी सतीश उपाध्याय ने बताया, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यदि परिजनों की ओर से कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि शनिवार को जयपुर से घूमने आए चार युवकों में से प्रिंस बगौरिया रामगाड़ नदी में नहाते समय गहरे पानी में डूब गया था।

पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

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