शर्मनाकः दिल्ली से राजस्थान गए 5 दोस्तों ने लेडी इवेंट मैनेजर को पिलाया नशीला ड्रिंक्स, फिर किया गैंगरेप

देशभर में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होता नहीं दिख रहा है। हर तरफ से रेप, गैंगरेप और महलिओं के खिलाफ अपराध की खबरें सुनने को मिल रही है। ऐसा ही एक और मामला राजस्थान से सामने आया है। यहां एक महिला को 5 लोगों ने अपनी हवस का शिकार बनाया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में लग गई है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं।

नशीला पदार्थ पिला गैंगरेप

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है। दिल्ली से राजस्थान आए पांच दोस्तों ने महिला को उनके लिए एक इवेंट मैनेज करने को कहा। फिर फोन कर अलवर बुलाया। फिर उसके बाद जब पीड़ित महिला आरोपियों से मिलने पहुंची तो उन्होंने उसके ड्रिंक्स में किसी नशीले पदार्थ को मिला दिया। ड्रिंक्स पीते ही महिला बेहोश हो गई और पांचों दोस्तों ने बारी-बारी से उसका रेप किया।

महिला की शिकायत पर केस दर्ज

पीड़ित महिला को जब होश आया तो उसे उसके साथ हुई घटना के बारे में पता चला। उसके बाद पीड़ित महिला सीधे पुलिस में आरोपियों के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची।

Rajasthan: A woman allegedly gang raped in a hotel in Bhiwadi's Phool Bagh in Alwar last night. All five accused arrested. Police say 'All the accused belong to Delhi & had called the woman to Alwar to arrange an event for them & raped her after spiking her drink. Probe on.' pic.twitter.com/9qP0DGqo8X