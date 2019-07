राजस्थान पुलिस का यह 'अनोखा' ट्वीट हो गया वायरल, लोगों ने भी खूब मजे लिए

राजस्थान पुलिस ने बुधवार को नशीले पदार्थ स्मैक (एक तरह से गांजा या चरस) की बड़ी खेप बरामद की। स्मैक बरामद करने की जानकारी राजस्थान पुलिस बुधवार को आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर दी। वैसे तो इसमें कोई बड़ी और हैरानी की बात नहीं कि पुलिस ने गांजा बरामद होने की खबर ट्वीट करके दी, क्योंकि अब पुलिस भी केस से जुड़ी बातों के लिए ट्विटर का ही सहारा लेने लगे हैं। मगर सबसे मजेदार बात इस ट्वीट में ये रही कि पुलिस ने जिस लहजे और तरीके से ट्वीट किया, वह रोचक था और यही वजह के ट्विटर यूजर भी इस ट्वीट पर मस्ती करने लगे।

राजस्थान पुलिस ने बरामद स्मैक की फोटो के साथ ट्वीट किया, 'क्या किसी की स्मैक खो गयी है? अगर हां तो यह हमारे पास है। अगर आप इसे वापस पाना चाहते हैं तो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें, वरना आप इसे हमेशा-हमेशा के लिए खो देंगे। मगर हम वादा करते हैं कि आपका रहना-सहना बिल्कुल मुफ्त होगा और खाना हमारे खर्चे पर होगा। इसलिए जल्दी कीजिए।

दरअसल, राजस्थान पुलिस ने स्मैक की जो तस्वीर जारी की है, उसमें देखा जा सकता है कि पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक बरामद किया। राजस्थान पुलिस ने दो तस्वीरें साझा की हैं। एक तस्वीर में बोरी में गांजा है। बता दें कि ड्रग्स पकड़ने और बरामद करने के मामले में अन्य राज्यों की पुलिस भी ऐसा कर चुकी है।

राजस्थान पुलिस ने जैसे ही रोचक अंदाज में ट्वीट किया, ट्विटर यूजर मजे लेने लगे। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि जिसने भी यह ट्वीट लिखा है, वह जरूर टॉलीवुड फैन होगा।

