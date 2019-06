अलवर लिंचिंग मामला: पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट दायर, भीड़ ने कर दी थी पीट-पीट कर हत्या

राजस्थान के अलवर में पहलू खान की मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है। राजस्थान पुलिस ने पहलू खान के खिलाफ गो तस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। बता दें कि साल 2017 में पहलू खान की भीड़ ने उस वक्त पीट-पीट कर हत्या कर दी थी, जब वह गाड़ी में मवेशी को को ले जा रहे थे। गौरक्षकों ने गोतस्करी के संदेह में पहलू खान की पिटाई की थी। भीड़ की पिटाई के बाद पहलू खान की अस्पताल में मौत हो गई थी।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राजस्थान के गोजातीय पशु (वध निषेध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1995 और नियम, 1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत पहलू खान को चार्जशीटेड किया गया है।

