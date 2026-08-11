राजस्थान में वन स्टेट-वन इलेक्शन की तैयारी
-एक साथ होंगे निकाय और पंचायत चुनाव जयपुर, एजेंसी। राजस्थान वन स्टेट-वन इलेक्शन की
-एक साथ होंगे निकाय और पंचायत चुनाव जयपुर, एजेंसी। राजस्थान वन स्टेट-वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य में सभी शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी।उन्होंने कहा कि यह पहल चुनाव प्रक्रिया को सरल, प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम है। एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक कामकाज में निरंतरता बनी रहेगी। संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा और विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी। राजेश्वर सिंह ने युवाओं में चुनावी जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया।
उन्होंने कॉलेजों में निर्वाचन साक्षरता क्लबों की गतिविधियां बढ़ाने की अपील की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्वाचन साक्षरता क्लबों के अधिकारियों और कॉलेज प्राचार्यों से बातचीत की। इस दौरान युवा मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ने और मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा हुई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें