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राजस्थान में वन स्टेट-वन इलेक्शन की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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-एक साथ होंगे निकाय और पंचायत चुनाव जयपुर, एजेंसी। राजस्थान वन स्टेट-वन इलेक्शन की

राजस्थान में वन स्टेट-वन इलेक्शन की तैयारी

-एक साथ होंगे निकाय और पंचायत चुनाव जयपुर, एजेंसी। राजस्थान वन स्टेट-वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य में सभी शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी।उन्होंने कहा कि यह पहल चुनाव प्रक्रिया को सरल, प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम है। एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक कामकाज में निरंतरता बनी रहेगी। संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा और विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी। राजेश्वर सिंह ने युवाओं में चुनावी जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया।

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उन्होंने कॉलेजों में निर्वाचन साक्षरता क्लबों की गतिविधियां बढ़ाने की अपील की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्वाचन साक्षरता क्लबों के अधिकारियों और कॉलेज प्राचार्यों से बातचीत की। इस दौरान युवा मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ने और मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा हुई।

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