दूसरी पार्टियों के सहारे बनते हैं सांसद:दिनेश

रायबरेली, संवाददाता। नेता प्रति पक्ष व सांसद राहुल गांधी के दिए गए बयान को लेकर राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार ने हमला बोला। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि दूसरी पार्टियों के सहारे सांसद बनने वाले दूसरे के आंदोलन के कारण शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग सफल होने के बाद राहुल गांधी अति उत्साह में देश के यशस्वी गृहमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने सांसद राहुल गांधी के विरोध में शहर के डा.भीमराव अम्बेडकर पार्क में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार ने धरना दिया। गुरुवार को आयोजित धरने को सम्बोधित करते हुए राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार ने कहा कि वे दूसरों के सहारे राजनीति करने के आदी हैं।

उन्होंने कहा कि एक ओर सांसद राहुल गांधी की बहन संसद में गृहमंत्री को चाणक्य कहकर उनसे दया की अपेक्षा करती हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किराये के वोटों से चुनाव जीतने वाले नेता को यह समझना चाहिए कि भारत और भारतीय संस्कृति को हर सांस में जीने वाले देश के गृहमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं, जो अनावश्यक टकराव नहीं चाहते, अन्यथा राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न हो सकती थीं।सांसद राहुल गांधी ने अपने आचरण और बयानों से भारत के संविधान, नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा तथा रायबरेली की जनता की भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गैर-जिम्मेदाराना रवैया अब स्वीकार्य नहीं है। जंतर-मंतर पर जिस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति देश ने देखी, उसे अब देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। धरना-प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उन्होंने सांसद राहुल गांधी के बयान के विरोध में अपना रोष व्यक्त किया।