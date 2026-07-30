Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दूसरी पार्टियों के सहारे बनते हैं सांसद:दिनेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
Follow us on Google News
share

रायबरेली में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गांधी दूसरे पार्टियों के सहारे राजनीति कर रहे हैं। धरने में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी के बयान का विरोध किया। उनका मानना है कि राजनीतिक संस्कृति में बदलाव की आवश्यकता है।

दूसरी पार्टियों के सहारे बनते हैं सांसद:दिनेश

रायबरेली, संवाददाता। नेता प्रति पक्ष व सांसद राहुल गांधी के दिए गए बयान को लेकर राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार ने हमला बोला। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि दूसरी पार्टियों के सहारे सांसद बनने वाले दूसरे के आंदोलन के कारण शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग सफल होने के बाद राहुल गांधी अति उत्साह में देश के यशस्वी गृहमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने सांसद राहुल गांधी के विरोध में शहर के डा.भीमराव अम्बेडकर पार्क में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार ने धरना दिया। गुरुवार को आयोजित धरने को सम्बोधित करते हुए राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार ने कहा कि वे दूसरों के सहारे राजनीति करने के आदी हैं।

ये भी पढ़ें:राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें: नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस

उन्होंने कहा कि एक ओर सांसद राहुल गांधी की बहन संसद में गृहमंत्री को चाणक्य कहकर उनसे दया की अपेक्षा करती हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किराये के वोटों से चुनाव जीतने वाले नेता को यह समझना चाहिए कि भारत और भारतीय संस्कृति को हर सांस में जीने वाले देश के गृहमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं, जो अनावश्यक टकराव नहीं चाहते, अन्यथा राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न हो सकती थीं।सांसद राहुल गांधी ने अपने आचरण और बयानों से भारत के संविधान, नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा तथा रायबरेली की जनता की भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गैर-जिम्मेदाराना रवैया अब स्वीकार्य नहीं है। जंतर-मंतर पर जिस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति देश ने देखी, उसे अब देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। धरना-प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उन्होंने सांसद राहुल गांधी के बयान के विरोध में अपना रोष व्यक्त किया।

ये भी पढ़ें:हां, अमित शाह भी दें इस्तीफा... CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी का किया समर्थन
ये भी पढ़ें:CJP को पसंद आ गई राहुल गांधी की बात, अमित शाह वाले बयान पर दे दिया साथ
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rahul Gandhi Raebareli News Raebareli Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।