जजों को न कहें 'माई लॉर्ड' और 'योर लॉर्डशिप': राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिस

अदालतों में अक्सर जजों के लिए उनके संबोधन में माई लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। मगर राजस्थान राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालतों में न्यायाधीशों (जजों) के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 'माई लॉर्ड' और 'योर लॉर्डशिप' जैसे संबोधनों पर रोक लगाने की सलाह दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि कोर्ट के सामने पेश होने वाले लोगों को माई लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में हाईकोर्ट ने संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार का हवाला देत हुए कहा है कि वकीलों और कोर्ट के सामने पेश होने वाले लोगों को ऐसे संबोधनों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए।

Rajasthan High Court issues notice, it states, 'To honour the mandate of equality enshrined in the Constitution of India, the Court has resolved to request the counsels& those who appear before the Court to desist from addressing the judges as 'My Lord & 'Your Lordship'. pic.twitter.com/sg3nOkeWrI