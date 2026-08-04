राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 20 दिन की पैरोल दी
राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 20 दिन की पैरोल दी है, जो 2013 में एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने यह कहा कि राज्य सरकार उनकी पैरोल अर्जी खारिज करने में सही नहीं थी। यह निर्णय आसाराम के जेल में व्यवहार और सजा की अवधि को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 20 दिन की पैरोल दी है। आसाराम 2013 में एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार उनकी पैरोल अर्जी खारिज करने के अपने फैसले को सही साबित नहीं कर पाई। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की पीठ ने ने आसाराम को राहत दी। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम की सजा की अवधि और पहले मिली अंतरिम रिहाई के दौरान उनके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें