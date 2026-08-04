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राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 20 दिन की पैरोल दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 20 दिन की पैरोल दी है, जो 2013 में एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने यह कहा कि राज्य सरकार उनकी पैरोल अर्जी खारिज करने में सही नहीं थी। यह निर्णय आसाराम के जेल में व्यवहार और सजा की अवधि को ध्यान में रखते हुए लिया गया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 20 दिन की पैरोल दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 20 दिन की पैरोल दी है। आसाराम 2013 में एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार उनकी पैरोल अर्जी खारिज करने के अपने फैसले को सही साबित नहीं कर पाई। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की पीठ ने ने आसाराम को राहत दी। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम की सजा की अवधि और पहले मिली अंतरिम रिहाई के दौरान उनके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया।

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