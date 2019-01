राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, वृद्धों को मिलने वाली पेंशन बढ़ाई

राजस्थान सरकार ने वृद्धों को रहात देते हुए बड़ी घोषणा की है। यहां सरकार ने वृद्धों की मासिक पेंशन में बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया है। जिसे चलते अब वृद्धों को 500 रुपए की जगह 750 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेंगे। जिन्हें पहले ही 750 रुपए मासिक मिल रहे थे अब उन्हें इसके बदले 1,000 रुपए दिए जाएंगे।

Rajasthan Govt issues notification for an increase in the monthly amount of old age pension from 500 to 750. Those getting 750 to now get Rs 1,000