rajasthan election result 2018: रुझानों में कांग्रेस को राजस्थान में बढ़त, कार्यर्ताओं ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न

राजस्थान मतगणना के रुझानों में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिलने से कार्यकर्ताओं खुशी का माहौल है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पार्टी समर्थकों ने पटाखे जलाकर जश्न मनाते दिखे।

निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस 63 सीटों पर आगे है जबकि भाजपा 45 सीटों पर। वहीं अन्य उम्मीदवार भी 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। राजस्थान में अभी किसी भी पार्टी की जीत का ऐलान नहीं किया गया क्योंकि मतगणना अभी जारी है। आखिरी राउंड की मतगणना के बाद निर्वाचन आयोग फाइनल नतीजों का ऐलान करेगा।

#Visuals of celebration from outside Congress office in Delhi. #AssemblyElections2018 pic.twitter.com/4bWIf5EN8I

वहीं तेलंगाना में केसीआर की पार्टी तेलंगाना रष्‍ट्र समिति (टीआरएस) को रुझानों में भारी बहुमत मिली है। टीआरएस के कार्यकर्ता भी इस माके पर हैदराबाद स्थिति पार्टी कार्यालय में जीत का जश्न मनाते नजर आए।

Telangana: TRS members celebrate outside party office in Hyderabad as the party leads in trends. #AssemblyElections2018 pic.twitter.com/dJIxlJF3Tf