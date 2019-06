अशोक गहलोत बोले- पुलिस की तरफ से दायर चार्जशीट में नहीं है पहलू खान का नाम

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को यह साफ किया है कि दिसंबर 2018 में राज्य पुलिस की तरफ से फाइल की गई चार्जशीट में पहलू खान का नाम शामिल नहीं है। गहलोत ने आगे कहा कि देश में कही भी भीड़ की तरफ से पीटकर हत्या की वारदात सामने आती है तो कांग्रेस उसके खिलाफ उठ खड़ी होती है।

गहलोत ने ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा एक अंग्रेजी अखबार का जिक्र किया और कहा कि यह रिपोर्ट गलत है।

News reported in Indian Express is factually incorrect. Name of Late #PehluKhan is not there in the chargesheet submitted by #Rajasthan Police in December 2018. 2/4

एक अन्य ट्वीट में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा- “देश में कहीं भी मॉब लिंचिंग की घटना होती है तो कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है। हमारी सरकार इस बात पर चौकसी बरतती है कि ऐसी घटना न हो।”

The Congress party is ideologically committed against any kind of Lynching anywhere in the country and our government is vigilant to ensure it will not have happened again.

