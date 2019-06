'पहलू खान चार्जशीट' पर बोले CM गहलोत: BJP की सरकार के समय हुई मामले की जांच

राजस्थान के अलवर मॉब लिंचिंग केस में पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया आई है। पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस मामले की जांच बीजेपी सरकार में हुई थी और चार्जशीट भी उसी वक्त पेश हुई थी। अगर जांच में किसी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो केस की दोबारा जांच होगी। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है।

दरअसल, कांग्रेस पर बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने सवाल किया है। पहलू खान पर राजस्थान पुलिस द्वारा चार्जशीट दायर होने के बाद बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि पहलू खान, उनके भाई और बेटे आदतन अपराधी थे और लगातार गौ तस्करी में शामिल थे। गौ रक्षक और हिंदू परिषद पर लगाए गए सभी आरोप गलत थे।

Rajasthan CM Ashok Gehlot on Rajasthan Police files chargesheet against Pehlu Khan: Investigation of this case was done in the past during BJP government & chargesheet was presented. If any discrepancies will be found in the investigation, case will be re-investigated. pic.twitter.com/fdn5jWJErc