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स्टेट पावरलिफ्टिंग में जीता स्वर्ण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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दरभंगा के रजनीश कुमार चौधरी ने पटना में आयोजित 38वीं बिहार स्टेट पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। उनकी मेहनत और खेल कौशल ने उन्हें यह सफलता दिलाई, जिससे गांव में खुशी का माहौल है। रजनीश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और प्रशिक्षकों को दिया।

स्टेट पावरलिफ्टिंग में जीता स्वर्ण

दरभंगा। पटना में आयोजित 38वीं बिहार स्टेट पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जिले के पंचोभ निवासी रजनीश कुमार चौधरी (पौत्र स्व. भोला चौधरी पहलवान) ने लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रतियोगिता में रजनीश ने अपनी बेहतरीन ताकत, मेहनत और खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रजनीश की इस उपलब्धि से उनके गांव सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। रजनीश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, बड़े भाई, प्रशिक्षकों एवं सहयोगियों को दिया। उन्होंने कहा कि नियमित अभ्यास, अनुशासन और कठिन परिश्रम के कारण उन्हें यह सफलता हासिल हुई है।

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समाजसेवी गोपाल चौधरी ने कहा कि रजनीश की उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणादायक है।

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