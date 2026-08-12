स्टेट पावरलिफ्टिंग में जीता स्वर्ण
दरभंगा के रजनीश कुमार चौधरी ने पटना में आयोजित 38वीं बिहार स्टेट पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। उनकी मेहनत और खेल कौशल ने उन्हें यह सफलता दिलाई, जिससे गांव में खुशी का माहौल है। रजनीश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और प्रशिक्षकों को दिया।
दरभंगा। पटना में आयोजित 38वीं बिहार स्टेट पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जिले के पंचोभ निवासी रजनीश कुमार चौधरी (पौत्र स्व. भोला चौधरी पहलवान) ने लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रतियोगिता में रजनीश ने अपनी बेहतरीन ताकत, मेहनत और खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रजनीश की इस उपलब्धि से उनके गांव सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। रजनीश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, बड़े भाई, प्रशिक्षकों एवं सहयोगियों को दिया। उन्होंने कहा कि नियमित अभ्यास, अनुशासन और कठिन परिश्रम के कारण उन्हें यह सफलता हासिल हुई है।
समाजसेवी गोपाल चौधरी ने कहा कि रजनीश की उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणादायक है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें