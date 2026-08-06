राजन सुमन को मिला नेशनल आइकॉन अवार्ड
अम्बेडकरनगर के राजन सुमन को नई दिल्ली स्थित संविधान क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 के दौरान नेशनल आइकॉन अवार्ड-2026 से सम्
अम्बेडकरनगर, संवाददाता। जिले के राजन सुमन को नई दिल्ली स्थित संविधान क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 के दौरान नेशनल आइकॉन अवार्ड-2026 से सम्मानित किया गया। यह आयोजन आरोग्य दर्पण द्वारा राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्वों के सम्मान के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद नाइक रहे, जबकि अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने की। समारोह में देशभर से शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, मीडिया, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले चयनित व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। जिले के पूर्व सांसद रामपियारे सुमन के ज्येष्ठ पुत्र हैं राजन सुमन,राजन सुमन को यह सम्मान मिलने पर जिले में हर्ष का माहौल है।
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