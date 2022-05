'एक दिन की बात नहीं' राज ठाकरे का ऐलान- लाउडस्पीकर हटने तक जारी रहेगा आंदोलन

ठाकरे ने सभी लाउडस्पीकर हटाए जाने तक हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, 'जब तक गैर कानूनी लाउडस्पीकर नहीं हटाए जाते, तब तक हम अजान के समय मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा जारी रखेंगे।

