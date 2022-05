राज ठाकरे ने क्यों चुना औरंगाबाद? 34 साल पहले बाला साहब ने भी यहीं भरी थी 'हिंदुत्व' की हुंकार

शहर में मुस्लिम आबादी करीब 30 से 35 फीसदी है। यहां ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने साल 2019 लोकसभा चुनाव में शिवसेना नेता चंद्रकांत खैरे को हराया था।

Nisarg Dixit लाइव हिंदुस्तान,औरंगाबाद Sun, 01 May 2022 09:24 AM

