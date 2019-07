ममता से मुलाकात के बाद बोले राज ठाकरे- EVM के मुद्दे पर HC, SC और चुनाव आयुक्त से उम्मीद नहीं

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे ने राज्य सचिवालय नबाना में आज दोपहर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राज ठाकरे ने कहा कि वह चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल के मुद्दे पर बातचीत के लिए ममता बनर्जी से मिलने आए थे।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद राज ठाकरे ने कहा कि मैं चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल के मुद्दे पर उनसे मिलने आया था। मैंने उन्हें मुंबई में मोर्चा के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने मुझसे कहा है उनकी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा 'मैं हूं, ऐसा समझ लेना।'

जब राज ठाकरे से पूछा गया कि क्या वे ईवीएम के खिलाफ कोर्ट का रुख करेंगे तो इस पर मनसे प्रमुख ने कहा, 'नहीं, मुझे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयुक्त से कोई उम्मीद नहीं है।'

Raj Thackeray, Maharashtra Navnirman Sena (MNS) on being asked if he will move Court against EVMs: I have no expectations from High Court, Supreme Court and the Election Commissioner. pic.twitter.com/2NVtqXZ3eI