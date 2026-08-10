‘थर्ड मुंबई’ परियोजना पर सरकार अंधेरे में रख रही : राज ठाकरे
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य सरकार पर प्रस्तावित ‘थर्ड मुंबई’ शहर के विकास योजनाओं के बारे में लोगों को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे बाहरी लोग आकर्षित होंगे, लेकिन स्थानीय लोगों को नुकसान होगा। ठाकरे ने सरकार की योजनाओं की जानकारी न होने की बात कही।
रायगढ़, एजेंसी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को राज्य सरकार पर प्रस्तावित ‘थर्ड मुंबई’ शहर के लिए अपनी विकास योजनाओं के बारे में लोगों को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे बाहरी लोग तो आकर्षित होंगे, लेकिन स्थानीय लोगों को नुकसान होगा। थर्ड मुंबई या करनाला-साई-चिरनेर (केएससी) न्यू टाउन, तटीय रायगढ़ जिले के 124 गांवों में फैली लगभग 323-334 वर्ग किलोमीटर की एक नियोजित स्मार्ट सिटी है। इसका उद्देश्य मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में भीड़ कम करना और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठाकरे ने कहा कि आम लोगों को थर्ड मुंबई शहर के बारे में सरकार की योजनाओं की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस नियोजित क्षेत्र में एजुकेशन सिटी, मेडिकल सिटी, स्पोर्ट्स सेंटर, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और रिसर्च सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी。
ठाकरे के आरोप
ठाकरे ने पूछा कि क्या महाराष्ट्र को पता है कि सरकार थर्ड मुंबई में क्या करने का इरादा रखती है? क्या हमारे युवा इसके लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा कि रायगढ़ के पेन, पनवेल और उरण तालुका में स्थानीय लोगों से जमीन ली जा रही है। जमीन के सौदों में गड़बड़ी का संकेत देते हुए एमएनएस प्रमुख ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में अब जमीन से जुड़े लेन-देन ही एकमात्र कारोबार रह गया है। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण से स्थानीय लोगों की आजीविका बर्बाद हो रही है और लोगों से इस प्रक्रिया का विरोध करने की अपील की।
सरकार का जवाब
ठाकरे के आरोपों का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार ‘थर्ड मुंबई’ को महाराष्ट्र के आर्थिक विकास का नया केंद्र बनाना चाहती है, जिससे भविष्य में रोजगार, उद्योग और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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