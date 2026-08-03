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अंग्रेज़ी सीखिए, पर हिंदी को कभी मत भूलिए: न्यायमूर्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर अखिल भारतीय युवा खत्री समाज ने सम्मान समारोह आयोजित किया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने मातृभाषा हिंदी के महत्व पर जोर दिया और अभिभावकों को बच्चों के लिए हिंदी बोलने और समझने का प्रयास करने की सलाह दी।

अंग्रेज़ी सीखिए, पर हिंदी को कभी मत भूलिए: न्यायमूर्ति
अंग्रेज़ी सीखिए, पर हिंदी को कभी मत भूलिए: न्यायमूर्ति

प्रयागराज। भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय युवा खत्री समाज की ओर से लाजपत शिशु विहार कल्याणी देवी में जिला स्तरीय सम्मान एवं टंडन जयंती समारोह आयोजित किया गया।

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मुख्य अतिथि का उद्बोधन

मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने कहा, ‘भारत अनेक भाषाओं और बोलियों का देश है। हम सभी भाषाओं का समान आदर करते हैं, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है इसलिए उसका सम्मान हमें अपनी मां के समान करना चाहिए।’ न्यायमूर्ति डॉ. चौधरी ने अभिभावकों से कहा कि बच्चे अंग्रेज़ी अवश्य पढ़ें। मुझे इसकी खुशी है, क्योंकि मैं स्वयं भी बॉयज हाईस्कूल का विद्यार्थी रहा हूं लेकिन जब किसी बच्चे से 'अठहत्तर' पूछा जाए और उसे 'सेवेंटी-एट' बताकर समझाना पड़े, तब मन को पीड़ा होती है। यह माता-पिता और अभिभावकों का दायित्व है कि वे बच्चों को घर में हिंदी बोलने, पढ़ने और समझने का निरंतर अभ्यास कराएं। उन्होंने कहा कि सफलता का संबंध किसी एक भाषा से नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कार, परिश्रम और आत्मविश्वास से होता है।

हिंदी माध्यम के लाभ

यह धारणा गलत है कि केवल अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ने वाला विद्यार्थी ही जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है। हिंदी माध्यम से शिक्षित लाखों युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर देश और दुनिया में विशिष्ट पहचान बनाई है। मातृभाषा से जुड़ा विद्यार्थी अपनी संस्कृत-संस्कृति, समाज और राष्ट्र के प्रति अधिक संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण बहल, राष्ट्रीय महासचिव अखिल कक्कड़, कांता चोपड़ा, प्रदेश अध्यक्ष बृजेश सिड़ाना, कुंवरजी टंडन ने न्यायमूर्ति डॉ. चौधरी का अंगवस्त्रम पहनाकर एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मान किया।

समारोह का संचालन

संचालन आनंदजी टंडन (पप्पन भैया) एवं आभार ज्ञापन डॉ.नीता सेठ साहू, मुदित खत्री एवं निशा कौशल ने किया। समारोह में संस्था के संरक्षक महेश कपूर, मोहनजी टंडन, बद्री चौरसिया, मनीष कपूर, अतुल मेहरोत्रा, नीरज टंडन, नीलममाला बहल, सुमन कक्कड़, शिवानी जायसवाल, नीलम शर्मा, रागिनी चौधरी, गीता सिड़ाना आदि उपस्थित रहे।

FAQs

इस समारोह का आयोजन किस अवसर पर किया गया था?
यह समारोह भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था।
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