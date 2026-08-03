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रिटायर शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज का मुद्दा उठाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर के शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल ने सदन में सेवानिवृत्त शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का मुद्दा उठाया। उन्होंने यह मुद्दा विधान परिषद में काम रोको प्रस्ताव के तहत उठाते हुए चर्चा की मांग की। यह जानकारी डॉ. सत्येन्द्र कुमार शुक्ल ने दी।

रिटायर शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज का मुद्दा उठाया

कानपुर। शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल ने सेवानिवृत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लाभ का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिए जाने का मुद्दा काम रोको प्रस्ताव के तहत विधान परिषद में उठाया। उन्होंने सदन की कार्यवाही रोककर सरकार से इस विषय पर चर्चा कराने की मांग की। यह जानकारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चन्देल गुट के प्रदेश मंत्री डॉ. सत्येन्द्र कुमार शुक्ल ने दी ।

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