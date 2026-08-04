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‘कइसे खेले जइबू सावन में कजरिया, बदरिया घिर आयो रे ननदी...’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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सावन के मौसम में कजरारे बादलों के साथ गांवों में रंग-बिरंगी झूले और कजरी गीतों से खुशी का माहौल बना हुआ है। महिलाएं धान रोपती हुई और युवतियां झूला झूल रही हैं, कजरी गीतों के माध्यम से ननद-भौजाई की नोंक-झोंक को बयां कर रही हैं। कजरी का यह परंपरागत आनंद अब कम होता जा रहा है।

‘कइसे खेले जइबू सावन में कजरिया, बदरिया घिर आयो रे ननदी...’

कजरारे बादलों ने आसमानों पर अपना डेरा जमा लिया है और रिमझिम फुहारों एवं पंक्षियों के कलरव मस्ती का माहौल छाने लगा है धरती भी चुनर धानी को छोड़कर अब हरे लिबास में लिपटी दिखने लगी है बागीचों में झूला झुलती युवतियां व धान रोपती महिलाएं गा रही हैं कजरी भभुआ, कार्यालय संवाददाता। सावन में कजरारे बादलों ने आसमानों पर अपना डेरा जमा लिया है। रिमझिम फुहारों और पंक्षियों के कलरव मस्ती का माहौल छाने लगा है। धरती चुनर धानी छोड़ हरे लिबास में लिपटने लगी है। गांव की माटी की सोंधी महक बारिश की बूंदों को पाकर हवा में ऐसी घुल रही है कि मन मल्हार होने लगा है।

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महिलाओं का आनंद

ऐसे ही दिलकश और माधुर्य से परिपूर्ण माहौल में यहां के बाग-बागीचों व खेत-बधार से झूला झुलती युवतियों व धान की रोपनी करतीं महिलाओं ने कजरी गाते हुए खुद आनंद ले रही हैं। इनके गीत दूसरों को भी आनंदित कर रहे हैं। बच्चियों व युवतियों की टोली जब बेलांव के बागीचा में झूला पर पेंग मार रही थीं, तब बरबस उनके मुंह से कजरी की बोल निकल पड़ रही थी। भगवानपुर के बागीचा की बात करें या फिर रामपुर के अकोढ़ी गांव की। बच्चे-बच्चियों तक झूला का आनंद ले रही हैं। कोई जुट की रस्सी तो कोई कपड़े को रस्सी और कोई टायर को पेड़ से लटकाकर उसे पटरा से बांधकर झूला झूल रहा था। वर्षा ऋतु शुरू होते ही महिलाओं के होठ से कजरी गीत की बोल निकलने शुरू हो गए हैं। कजरी गीतों में सावन के बहाने ननद-भौजाई की नोंक-झोंक काफी आकर्षित करती है। कजरी बिहार के भोजपुरी क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय है।

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कजरी का महत्व

ऐसे गीतों में नवविवाहिता ननद को छेड़ते हुए उनकी भाभियां चुहलबाजी करते कहती हैं- ‘कइसे खेले जइबो सावन में कजरिया, बदरिया घिर आई ननदी।’ ‘ननद भाभियों को जवाब देने में पीछे नहीं रहती हैं- ‘कइसे जइबू तू अकेले, गुंडा घेर लीहें तोहरी डगरिया।’ संयोग-वियोग और शृंगार तक ही सीमित नहीं है कजरी कजरी गायन चंचलता और प्रेम से भरपूर है। यह संयोग-वियोग और शृंगार तक ही सीमित न रहा, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विषयों पर भी कजरी लिखे गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रज और अवधी के साथ-साथ संस्कृत में भी कजरी लिखी है। वैसे अमीर खुसरो को कजरी के प्रारंभिक गीतकारों में माना जाता है। उनके द्वारा लिखा ‘अम्मा मेरे बाबा को भेजो कि सावन आया’ कजरी गीत प्रसिद्ध है। अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वारा लिखित कजरी गीत ‘झूला किन्ने डारो रे अमरैया’ भी उतना ही मशहूर है। सूरदास, प्रेम धन और बिहारीलाल ने भी कजरी लिखी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राजनीतिक विषयों पर कजरी लिखकर इस विधा को विविधता प्रदान की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई पर कजरी को लेकर कई प्रयोग किए और इस शैली को लोकप्रिय बनाया। गिरीजा देवी, विंध्यवासिनी देवी और शारदा सिन्हा ने भी कजरी के अनेक प्रसिद्ध गीत गाए हैं। ‘पिया मेहंदी लियाद न मोती झील से... ‘पिया मेहंदी लिया द न मोती झील से जाके साइकिल से ना’, ‘घिर आई कारी बदरिया बरसे आधी रात को’, ‘बरसन लागे सावन बुंदिया राजा तेरे बिन लागे ना मोरा जिया’, ‘घिर आई सावन की बदरिया मन झूमे रामा, घर आए हैं मोरे सांवरिया कि मन झूमे रामा’ जैसे कई प्रसिद्ध कजरी गीत लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं और सावन के पइचयां के दिन जब युवतियां झूला झुलते हुए गाती हैं, तब महिलाओं की भीड़ लग जाती है। कजरी गीतों में शील, संकोच और लज्जा जैसी भावनाओं को महसूस किया जा सकता है।

निष्कर्ष

शहरीकरण और भाग-दौड़ से होने लगा विलुप्त कजरी के बोल और शब्द इतने दिल को छूने वाले हुए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक महिलाओं के होठों पर चढ़ते चले गए। लेकिन, एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि शहरीकरण और भाग-दौड़ भरी जीवनशैली में कजरी गीतों के गायक और श्रोता दोनों कम हुए हैं। कजरी को जिस संजीदगी से पहले सावन के मौसम में गांव की महिलाएं गाती थीं, वह चीज अब कहीं लुप्त होती जा रही हैं। हालांकि कैमूर में धान की रोपनी के दौरान भी महिलाएं कजरी गाना नहीं भूल पाती हैं।

फोटो- 04 अगस्त भभुआ- 3 कैप्शन- शहर के समाहरणालय पथ में मंगलवार को हराभरा दिखता राजेंद्र सरोवर।

सामान्य प्रश्न

कजरी गीत क्या होता है?
कजरी गीत ऐसी परंपरागत गीत होते हैं जो सामान्यत: सावन के मौसम में महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं और इसमें ननद-भौजाई की नोंक-झोंक का विवरण होता है।
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