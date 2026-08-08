इंफो:अगस्त में मानसून की बारिश से मिली राहत

नोट:कृप्या एचटी का लोगो लगाएं, ग्राफ के लिए एचटी देखें इस बारिश से कई

नोट:कृप्या एचटी का लोगो लगाएं, ग्राफ के लिए एचटी देखें इस बारिश से कई राज्यों में कम बारिश वाले इलाकों को राहत मिली

अभिषेक झा

नई दिल्ली। इस महीने हुई बारिश ने देशभर में बारिश की कमी को काफी हद तक पूरा किया है। हालांकि, हर जगह बारिश वैसी नहीं हुई है जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इस बारिश ने उन इलाकों में राहत पहुंचाई जहां पानी की जरूरत थी।

1901 के बाद से 61वीं सबसे अधिक बारिश आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार अगस्त के पहले हफ्ते में भारत में 63.1 एमएम बारिश हुई है। 1901 के बाद से यह 61वीं सबसे अधिक बारिश है। अगस्त में हुई अतिरिक्त बारिश ने कुल कमी को घटाकर 9% कर दिया है। जून में यह 31 फीसदी थी।

भारी बारिश का दौर बढ़ रहा मौजूदा मानसून में देश में हो रही सामान्य से ज्यादा बारिश का मुख्य कारण भारी बारिश की घटनाओं में बढ़ोतरी होना है। मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन के जिन 26 दिनों में सात दिन सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई, उनमें से 22 दिन ऐसे थे जब 24 घंटे में 35.5 एमएम से अधिक बारिश हुई। इसका मतलब यह है कि हल्की या मध्यम बारिश में कमी होने के बावजूद केवल भारी बारिश के जोर पर कुल आंकड़ा सरप्लस बना हुआ है। उदाहरण के लिए, 30 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में मध्यम बारिश में 13% की बड़ी गिरावट के बावजूद भारी बारिश में 11फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। 7 अगस्त को समाप्त हफ्ते में भारी बारिश का सरप्लस घटकर महज 2.8% रह गया था।

अलग-अलग जगहों पर असमानता देश में औसत से अधिक बारिश के बावजूद इसका भौगोलिक वितरण बेहद असमान बना हुआ है, जिसका उदाहरण गुरुग्राम जैसे अमूमन कम बारिश वाले इलाकों में इस महीने हुई भारी बारिश है। साफ है कि कुल आंकड़ा सामान्य या सरप्लस दिखने के बावजूद देश के आधे हिस्से सूखे का सामना कर रहे हैं और बाकी हिस्से अतिवृष्टि झेल रहे हैं। इस महीने देश के 49% हिस्से में बारिश कम या बहुत कम हुई है, जबकि 32% हिस्से में बारिश अधिक या बहुत अधिक हुई है।

पानी की जरूरत वाले इलाकों में राहत अगस्त महीने में हुई बारिश के असमान वितरण के बावजूद कुछ राज्यों को राहत मिली है, क्योंकि 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 19 में बारिश की कमी वाले इलाकों के दायरे में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों सहित केवल 10 राज्यों में कम बारिश वाले इलाकों का क्षेत्रफल बढ़ा है। अगस्त की इस बारिश ने उन क्षेत्रों में राहत पहुंचाई जहां पानी की सख्त जरूरत थी, लेकिन इसके साथ ही कई जगहों पर प्राकृतिक आपदाओं और तबाही को भी न्योता दिया।

31 जुलाई से कम बारिश और 'बहुत कम बारिश' वाले राज्य (राज्य के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)

राज्य प्रतिशत

केरल -34

असम -11.9

उत्तर प्रदेश -10.2

कर्नाटक -7.2

पश्चिम बंगाल -6.5

झारखंड -6.1

गुजरात -5.6

बिहार -5.2

आंध्र प्रदेश -4.6

पंजाब -1.3

उत्तराखंड -1.2

तमिलनाडु -1.2

तेलंगाना -0.7

ओडिशा 1.8

हिमाचल प्रदेश 2.3

राजस्थान 2.8

हरियाणा 3

छत्तीसगढ़ 7

महाराष्ट्र 7.7

मध्य प्रदेश 10.6

स्रोत: आईएमडी ग्रिडेड डाटा