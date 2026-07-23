रिमझिम बारिश से गिरा तापमान, उमस से राहत

सोनभद्र, संवाददाता। सोनांचल में पिछले कई दिनों से हो रही अच्छी बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत महसूस की है। अच्छी बारिश होने से किसानों ने कृषि कार्य भी तेज कर दिया है। सोनांचल में गुरुवार की सुबह से ही रिमझिम बारिश शुरु हो गई। सुबह से लेकर दोपहर तक रुक-रुक कर बारिश होती रही। इसके बाद पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे। इससे मौसम सुहाना हो गया। लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत महसूस की है। सुबह से दोपहर तक हई बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।

तापमान गिरने से से लोगों को गर्मी से जहां राहत मिली। मौसम विभाग के प्रेक्षक राजन सिंह के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 30.6 और न्यूनतम तापमान 25.0 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री रहा। जबकि मंगलवार को अधिकतम तापमान 31.4 और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री दर्ज किया गया था। पिछले कई दिनों जिले में रुक-रुक कर हो रही अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसान अपने कृषि कार्य में जुट गए हैं। कही धान की रोपाई के लिए खेतों को तैयार किया जा रहा है तो कही धान की रोपाई की जा रही है। किसान काफी दिनों से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश न होने से उनकी खेती भी प्रभावित हो रही थी। पिछले कई दिनों से हुई अच्छी बारिश से किसानों ने धान की रोपाई का कार्य तेजी से शुरु कर दिया है।