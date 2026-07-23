रिमझिम बारिश से गिरा तापमान, उमस से राहत
रिमझिम बारिश से गिरा तापमान, उमस से राहत रिमझिम बारिश से गिरा तापमान, उमस से राहत रिमझिम बारिश से गिरा तापमान, उमस से राहत रिमझिम बारिश से गिरा तापमा
सोनभद्र, संवाददाता। सोनांचल में पिछले कई दिनों से हो रही अच्छी बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत महसूस की है। अच्छी बारिश होने से किसानों ने कृषि कार्य भी तेज कर दिया है। सोनांचल में गुरुवार की सुबह से ही रिमझिम बारिश शुरु हो गई। सुबह से लेकर दोपहर तक रुक-रुक कर बारिश होती रही। इसके बाद पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे। इससे मौसम सुहाना हो गया। लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत महसूस की है। सुबह से दोपहर तक हई बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।
तापमान गिरने से से लोगों को गर्मी से जहां राहत मिली। मौसम विभाग के प्रेक्षक राजन सिंह के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 30.6 और न्यूनतम तापमान 25.0 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री रहा। जबकि मंगलवार को अधिकतम तापमान 31.4 और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री दर्ज किया गया था। पिछले कई दिनों जिले में रुक-रुक कर हो रही अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसान अपने कृषि कार्य में जुट गए हैं। कही धान की रोपाई के लिए खेतों को तैयार किया जा रहा है तो कही धान की रोपाई की जा रही है। किसान काफी दिनों से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश न होने से उनकी खेती भी प्रभावित हो रही थी। पिछले कई दिनों से हुई अच्छी बारिश से किसानों ने धान की रोपाई का कार्य तेजी से शुरु कर दिया है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें