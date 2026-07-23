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यमुना का जलस्तर 1 मीटर बढकर 228.9 मीटर पर पहुंचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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कैराना में पहाड़ों पर हुई बारिश के चलते हथिनी कुंड बैराज से यमुना में 21567 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे जलस्तर 1 मीटर बढ़कर 228.9 मीटर हो गया। बुधवार को यह 227.9 मीटर था। चेतावनी बिंदु 231 मीटर और खतरे का निशान 231.5 मीटर है।

यमुना का जलस्तर 1 मीटर बढकर 228.9 मीटर पर पहुंचा

कैराना। पहाड़ों पर बारिश के चलते एक दिन पहले हथिनी कुंड बैराज से यमुना में 21567 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा गया था। इसके बाद यमुना का जलस्तर 1 मीटर बढकर 228.9 मीटर हो गया। बुधवार को यमुना का जलस्तर 227.9 मीटर की ऊंचाई पर बह रहा था। वही पहाड़ों पर हुई बारिश के चलते बुधवार सुबह 8:00 बजे हथिनीकुंड बैराज से यमुना में 21567 क्यूसेक पानी छोडा गया था। जिस कारण गुरुवार सुबह यमुना का जलस्तर 1 मीटर बढ़कर 228.9 मीटर हो गया। गुरुवार सुबह 8:00 बजे हथिनीकुंड बैराज से यमुना में 8467 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड डिस्चार्ज किया गया।

यमुना का चेतावनी बिंदु 231 मीटर तथा खतरे का निशान 231.5 मीटर पर है।

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