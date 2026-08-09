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नीलाचल और फेयर स्पेशल साढ़े तीन घंटे लेट पहुंचीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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मध्य प्रदेश के साथ-साथ वाराणसी में बारिश और अन्य परिचालन कारणों से शनिवार को कैंट, बनारस और वाराणसी सिटी स्टेशनों पर आने वाली कई ट्रेनें लेट हुईं। इसमें गुवाहाटी-कानपुर सेंट्रल फेयर स्पेशल ट्रेन 3.30 घंटे, पुरी-आनंद विहार टर्मिनल नीलाचल एक्सप्रेस 3.10 घंटे लेट हुई। यात्रियों को काफी परेशानी हुई।

नीलाचल और फेयर स्पेशल साढ़े तीन घंटे लेट पहुंचीं

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। मध्य प्रदेश समेत कई जगहों पर हो रही बारिश और अन्य ऑपरेशनल कारणों से शनिवार को कैंट, बनारस और वाराणसी सिटी स्टेशनों पर आने वाली ट्रेनें काफी लेट पहुंचीं। लेटलतीफी से यात्रियों को परेशानी हुई। इन गाड़ियों में गुवाहाटी-कानपुर सेंट्रल फेयर स्पेशल 3.30 घंटे, पुरी-आनंद विहार टर्मिनल नीलाचल एक्सप्रेस 3.10 घंटे, दादर सेंट्रल-बलिया स्पेशल 3 घंटे, गोरखपुर-दादर सेंट्रल स्पेशज 2.30 घंटे, देहरादून-हावड़ा कुम्भ एक्सप्रेस 2.15 घंटे, हावड़ा-जम्मूतवी हिमगिरि एक्सप्रेस 2 घंटे, योगनगरी ऋषिकेश-हावड़ा दून एक्सप्रेस 2 घंटे, दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस 1.30 घंटे, गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस एक घंटे और बरकाकाना-वाराणसी मेमू 4 घंटे तक विलम्ब से गुजरीं।

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