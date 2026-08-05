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बारिश में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, चार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर बारिश के कारण एक बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने सूचना मिलते ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सभी की हालत खतरे से बाहर है, और मामले की जांच जारी है।

बारिश में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, चार घायल

हापुड़। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर बारिश के कारण एक बाइक अनियंत्रित होकर डिववाइडर से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार दो बच्चों सहित चार लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बाबूगढ़ थाना प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि मंगलवार को सूचना मिली थी कि एनएच-9 पर बिस्मिल्लाहा ढाबे के पास क सड़क हादसा हो गया है। इस सूचना पर वह अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंच गए।

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जानकारी करने पर पता चला कि बाइक सवार उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी सलमान अपनी सात वर्षीय पुत्री सिमायरा और चार वर्षीय पुत्र अज्जू व 17 वर्षीय रिश्तेदार जनपद अमरोहा के गांव सैदनंगली निवासी अदनान के साथ बाइक पर सवार होकर नोएडा से हल्द्वानी जा रहा था। बारिश की वजह से उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। जिसमें सलमान के पैर में फ्रैक्चर हो गया तथा बच्चों को हल्की चोट आई हैं। घायलों को उपचार हेतु तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है। साथ ही घायलों को परिजन को भी सूचना देकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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