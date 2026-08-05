बरसात से खेतों में लौटी रौनक, किसानों के चेहरे खिले

जिले में हुई बारिश किसानों के लिए उपहार हैं। इससे खेतों में नमी आई है जिससे धान, मक्का और अन्य फसलों को लाभ होगा। किसानों को सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी जिससे लागत में कमी आएगी। बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे किसानों को राहत मिली।

जिले में बुधवार को हुई रुक-रुककर बारिश किसानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं रही। लंबे समय बाद दिनभर बादलों की आवाजाही और लगातार हुई वर्षा से खेतों में पर्याप्त नमी पहुंची। धान, बाजरा, मक्का, तिल और दलहनी फसलों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। बारिश के कारण किसानों को फिलहाल सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी, जिससे लागत में कमी आएगी। खेतों में पानी भरने से धान की रोपाई वाले क्षेत्रों में रौनक लौट आई है और फसलों की बढ़वार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। बारिश के साथ तापमान में गिरावट आने से खेतों में काम करने वाले किसानों और मजदूरों को भी राहत मिली। पिछले कई दिनों से तेज धूप और उमस के कारण खेतों में काम करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बुधवार का मौसम खेती-किसानी के लिए अनुकूल रहा। कई किसानों ने खेतों की निराई-गुड़ाई और अन्य कृषि कार्य भी शुरू कर दिए।

विशेषज्ञों की राय विशेषज्ञों के अनुसार यदि आने वाले दिनों में भी हल्की-फुल्की बारिश का क्रम जारी रहा तो खरीफ फसलों के उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे भूजल स्तर में भी सुधार होगा और तालाबों व जलाशयों में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। पशुपालकों को भी हरे चारे की उपलब्धता का लाभ मिलेगा। हालांकि कुछ निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आई, लेकिन अधिकांश किसानों ने इसे फसलों के लिए लाभकारी बताया। ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के बाद खेतों में चहल-पहल बढ़ गई और किसान फसलों की देखभाल में जुट गए।

सिंचाई पर घटेगा खर्च बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी बनने के कारण किसानों को कुछ दिनों तक ट्यूबवेल या पंपसेट से सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। इससे डीजल और बिजली पर होने वाला खर्च बचेगा। कृषि जानकारों के अनुसार खरीफ सीजन में समय पर हुई वर्षा खेती की लागत कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पशुपालकों को भी होगा लाभ लगातार हुई बारिश से चरागाहों और खेतों में हरे चारे की बढ़वार तेज होगी। इससे पशुपालकों को पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने में आसानी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों और छोटे जलस्रोतों में भी पानी बढ़ने की संभावना है, जिससे पशुओं के लिए पेयजल की समस्या कम होगी।

समय पर हुई बारिश से धान और दूसरी खरीफ फसलों को बड़ा फायदा मिलेगा। कुछ दिनों तक सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी।

राम सजीवन, प्रगतिशील किसान