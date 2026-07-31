Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

श्रावणी मेला को लेकर एक दर्जन ट्रेनों को रुकने के दिया गया अतिरिक्त समय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

भागलपुर में रेलवे ने 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों को दो मिनट का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। इसमें दानापुर-भागलपुर, धनबाद-पटना, टाटानगर-बक्सर, और अन्य ट्रेनों का समावेश है। यह व्यवस्था यात्रियों के लाभ के लिए की गई है।

श्रावणी मेला को लेकर एक दर्जन ट्रेनों को रुकने के दिया गया अतिरिक्त समय

भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्रावणी मेला के लिए दानापुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों/हॉल्टों पर कई ट्रेनों का दो मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है। जिन ट्रेनों को दो मिनट अतिरिक्त रुकने का समय दिया गया है। उनमें 13402/13401 दानापुर-भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस खुसरोपुर और हरदास बिगहा स्टेशनों पर। 13331/13332 धनबाद-पटना-धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस फतुहा और अथमल गोला स्टेशनों पर। 18183/18184 टाटानगर-बक्सर-टाटानगर एक्सप्रेस अथमल गोला और करौता स्टेशनों पर। 13287/13288 दुर्ग-आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस मनकठा स्टेशन पर। 13419/13420 भागलपुर-मुजफ्फरपुर-भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस मनकठा स्टेशन पर। 13235/13236 साहिबगंज-दानापुर-साहिबगंज एक्सप्रेस मनकठा स्टेशन पर।

ये भी पढ़ें:दानापुर मंडल के कई स्टेशनों पर प्रमुख ट्रेनों का विशेष ठहराव

03235/03236 साहिबगंज-दानापुर-साहिबगंज स्पेशल मनकठा स्टेशन पर। 13019/13020 हावड़ा-काठगोदाम-हावड़ा बाग मनकठा स्टेशन पर। 63231 पटना-पं. गांधी हॉल्ट पर दीन दयाल उपाध्याय मेमू। 63232 बक्सर-पटना मेमू गांधी हॉल्ट पर। 63223/63224 पटना-आरा-पटना मेमू गांधी हॉल्ट पर शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:श्रावणी मेला के दौरान दानापुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों का अस्थायी ठहराव, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत
ये भी पढ़ें:मनकठा स्टेशन पर रुकेगी जनसेवा एक्सप्रेस
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।