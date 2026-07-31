श्रावणी मेला को लेकर एक दर्जन ट्रेनों को रुकने के दिया गया अतिरिक्त समय
भागलपुर में रेलवे ने 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों को दो मिनट का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। इसमें दानापुर-भागलपुर, धनबाद-पटना, टाटानगर-बक्सर, और अन्य ट्रेनों का समावेश है। यह व्यवस्था यात्रियों के लाभ के लिए की गई है।
भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्रावणी मेला के लिए दानापुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों/हॉल्टों पर कई ट्रेनों का दो मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है। जिन ट्रेनों को दो मिनट अतिरिक्त रुकने का समय दिया गया है। उनमें 13402/13401 दानापुर-भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस खुसरोपुर और हरदास बिगहा स्टेशनों पर। 13331/13332 धनबाद-पटना-धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस फतुहा और अथमल गोला स्टेशनों पर। 18183/18184 टाटानगर-बक्सर-टाटानगर एक्सप्रेस अथमल गोला और करौता स्टेशनों पर। 13287/13288 दुर्ग-आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस मनकठा स्टेशन पर। 13419/13420 भागलपुर-मुजफ्फरपुर-भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस मनकठा स्टेशन पर। 13235/13236 साहिबगंज-दानापुर-साहिबगंज एक्सप्रेस मनकठा स्टेशन पर।
03235/03236 साहिबगंज-दानापुर-साहिबगंज स्पेशल मनकठा स्टेशन पर। 13019/13020 हावड़ा-काठगोदाम-हावड़ा बाग मनकठा स्टेशन पर। 63231 पटना-पं. गांधी हॉल्ट पर दीन दयाल उपाध्याय मेमू। 63232 बक्सर-पटना मेमू गांधी हॉल्ट पर। 63223/63224 पटना-आरा-पटना मेमू गांधी हॉल्ट पर शामिल हैं।
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