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बढ़ाई सुविधाएं, हरिद्वार तक मेला स्पेशल का होगा संचालन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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श्रावण मास में आयोजित कांवड़ मेला-2026 के लिए रेलवे ने 30 जुलाई से 28 agosto 2026 तक ट्रेनों के संचालन में बदलाव किए हैं। योग नगरी ऋषिकेश-आलम नगर के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन होगा। यात्रियों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन ने आदेश दिए हैं।

बढ़ाई सुविधाएं, हरिद्वार तक मेला स्पेशल का होगा संचालन

श्रावण मास में आयोजित होने वाले कांवड़ मेला-2026 को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक ट्रेनों के संचालन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रेलवे के आदेश के अनुसार ट्रेन संख्या 04318 योग नगरी ऋषिकेश-आलम नगर तथा 04317 आलमनगर -योग नगरी ऋषिकेश अनारक्षित मेला स्पेशल का संचालन प्रतिदिन किया जाएगा। यह मेला स्पेशल ट्रेन 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक संचालित होगी। ट्रेन में 14 सामान्य श्रेणी के कोच तथा दो एसएलआर समेत कुल 16 आईसीएफ कोच लगाए जाएंगे।

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ट्रेन की समय-सारणी

प्रस्तावित समय-सारणी के अनुसार 04318 योगनगरी ऋषिकेश से शाम 7 बजे रवाना होकर विभिन्न स्टेशनों से होते हुए रात्री 11 बजे नजीबाबाद पहुंचेगी और पांच मिनट ठहराव के बाद 11:05 बजे रवाना होगी। आलम नगर सुबह 10:45 बजे पहुंचेगी। वापसी में 04317 आलम नगर से दोपहर 12:05 बजे रवाना होकर योगनगरी ऋषिकेश रात 11 बजे पहुंचेगी। नजीबाबाद स्टेशन पर 5:20 मिनट पर पहुंचेगी और पांच बजकर 25 मिनट पर रवाना होगी।

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यात्री सुविधाएं

मेला अवधि में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा किए गए इन अतिरिक्त प्रबंधों से कांवड़ यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को मेला अवधि में ट्रेनों के सुचारु संचालन और यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

सामान्य प्रश्न

कांवड़ मेला-2026 कब तक आयोजित होगा?
कांवड़ मेला-2026 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा।

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