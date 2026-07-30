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मुरादाबाद से गुजरने वाली चार विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़े

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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मुरादाबाद। कांवड़ मेला और रक्षाबंधन त्योहार पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई विशेष ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ा दी है। रेलव

मुरादाबाद से गुजरने वाली चार विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़े

मुरादाबाद। कांवड़ मेला और रक्षाबंधन त्योहार पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई विशेष ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ा दी है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल 05579 और 05580 के नौ-नौ फेरे और सहरसा-आनंद विहार 05575 व 05576 के चार-चार फेरे बढ़ाए हैं। इन सभी गाड़ियों में 22-22 कोच रहेंगे।

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