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रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की घोषणा की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की घोषणा की है। नई ट्रेनों में मुंबई सेंट्रल-कानपुर, उधना-अयोध्या, और गांधीधाम-भागलपुर स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। ये ट्रेनें अगस्त के विभिन्न दिनों में विशेष रूप से चलेंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सेवा मिलेगी।

रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की घोषणा की

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की घोषणा की है। पीआरओ संजय गौतम ने बताया कि मुंबई सेंट्रल-कानपुर अनवरगंज स्पेशल ट्रेन 30 अगस्त तक प्रत्येक रविवार को और कानपुर अनवरगंज-मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन 31 अगस्त तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। उधना-अयोध्या कैंट स्पेशल ट्रेन 28 अगस्त तक प्रत्येक शुक्रवार को और अयोध्या कैंट-उधना स्पेशल ट्रेन 29 अगस्त तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। इसके अलावा उधना-मालदा टाउन स्पेशल ट्रेन 27 अगस्त तक प्रत्येक गुरुवार को और मालदा टाउन-उधना स्पेशल ट्रेन 30 अगस्त तक प्रत्येक रविवार को चलेगी। गांधीधाम-भागलपुर स्पेशल ट्रेन 28 अगस्त तक प्रत्येक शुक्रवार को, भागलपुर-गांधीधाम स्पेशल ट्रेन 31 अगस्त तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी।

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अहमदाबाद-पटना स्पेशल ट्रेन 5 अगस्त तक प्रत्येक बुधवार को और पटना-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 7 अगस्त तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी।

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