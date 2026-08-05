परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित
बरौनी में बुधवार को मंडलीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की छठी बैठक हुई, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक अमित शरण की अध्यक्षता में 11 सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में यात्री सुविधाओं में सुधार, स्वच्छता, सुरक्षा, और टिकटिंग व्यवस्था पर चर्चा की गई। अन्य अधिकारियों में अपर मंडल रेल प्रबंधक सुमन कुमार तांती भी शामिल थे।
बरौनी। सोनपुर मंडल के सभागार में बुधवार को मंडलीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की छठी बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक अमित शरण ने की। बैठक में समिति के 11 सदस्यों की उपस्थिति रही। इस दौरान मंडल क्षेत्र में यात्री सुविधाओं के विस्तार, रेल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं, स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल, प्रतीक्षालय, टिकटिंग व्यवस्था, यात्रियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं व अपेक्षाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। मौके पर अपर मंडल रेल प्रबंधक सुमन कुमार तांती, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक धीरज कुमार आदि मौजूद थे।
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