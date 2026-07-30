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परिचालन संबंधी कार्यों के चलते रेल यातायात प्रभावित, दो ट्रेनें रद्द, कई डायवर्ट

By Parnav Aggarwal
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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सहारनपुर में परिचालन संबंधी कार्यों के कारण रेलवे यातायात प्रभावित रहेगा। 3 अगस्त को दिल्ली-सहारनपुर मेमू और सहारनपुर-दिल्ली मेमू रद्द रहेंगी। कई अन्य ट्रेनों को डायवर्ट किया जाएगा, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेन सेवाएँ भी प्रभावित होंगी।

परिचालन संबंधी कार्यों के चलते रेल यातायात प्रभावित, दो ट्रेनें रद्द, कई डायवर्ट

सहारनपुर। परिचालन संबंधी कार्यों के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इसके तहत रेलवे ने दो ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही कई ट्रेनों को डायवर्ट कर संचालित करने का निर्णय लिया है। इससे सहारनपुर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तीन अगस्त को दिल्ली-सहारनपुर मेमू रद्द ट्रेन संख्या 64559 दिल्ली-सहारनपुर मेमू तीन अगस्त को रद्द रहेगी। यह ट्रेन दोपहर 1:35 बजे दिल्ली से रवाना होकर शाहदरा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर, परतापुर, मेरठ सिटी, मेरठ कैंट, खतौली होते हुए शाम सात बजे सहारनपुर पहुंचती है। इसी तरह ट्रेन संख्या 64560 सहारनपुर-दिल्ली मेमू भी तीन अगस्त को रद्द रहेगी।

यह ट्रेन सुबह 5:10 बजे सहारनपुर से रवाना होकर सुबह 9:35 बजे दिल्ली पहुंचती है। कई ट्रेनें डायवर्ट होकर चलेंगी। ट्रेन संख्या 14304 हरिद्वार-दिल्ली एक्सप्रेस 30 और 31 जुलाई तथा तीन अगस्त को टपरी-दिल्ली शाहदरा के बीच डायवर्ट होकर संचालित होगी। इसके चलते नागल, देवबंद, मुजफ्फरनगर, खतौली, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी, मोदीनगर, नया गाजियाबाद, गाजियाबाद और साहिबाबाद स्टेशनों पर इसका संचालन नहीं होगा। ट्रेन संख्या 14332 कालका-दिल्ली एक्सप्रेस भी 30 और 31 जुलाई तथा तीन अगस्त को टपरी-दिल्ली शाहदरा के बीच डायवर्ट होकर वाया शामली और बड़ौत संचालित की जाएगी। ट्रेन संख्या 19325 इंदौर-अमृतसर एक्सप्रेस 31 जुलाई को हजरत निजामुद्दीन-टपरी के बीच डायवर्ट होकर चलेगी। इसके चलते गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और देवबंद में इसका संचालन नहीं होगा। इसके अलावा ट्रेन संख्या 14521 दिल्ली-अंबाला एक्सप्रेस तीन अगस्त, 18477 उत्कल एक्सप्रेस एक अगस्त तथा 12903 गोल्डन टेंपल बांद्रा-अमृतसर एक्सप्रेस दो अगस्त को डायवर्ट कर संचालित की जाएगी।

Parnav Aggarwal

लेखक के बारे में

Parnav Aggarwal

प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।

परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।

कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।

कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।

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