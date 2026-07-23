ट्रैकमैन के साइकिल भत्ता एरियर भुगतान पर श्रम आयुक्त सख्त
प्रयागराज, उत्तर मध्य रेलवे के ट्रैकमैन कर्मचारियों ने लंबित साइकिल मेंटेनेंस भत्ते के भुगतान का मामला श्रम आयुक्त की अदालत में उठाया। श्रम आयुक्त ने रेलवे प्रशासन को जल्द भुगतान के निर्देश दिए, किन्तु तकनीकी अड़चनें आ रही हैं। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
प्रयागराज, संवाददाता। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के ट्रैकमैन कर्मचारियों के लंबित साइकिल मेंटेनेंस भत्ता (एरियर) के भुगतान का मामला एक बार फिर श्रम आयुक्त की अदालत में उठा। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन के अनुसार करीब एक वर्ष से श्रम आयुक्त की मध्यस्थता में रेलवे प्रशासन के साथ इस मुद्दे पर वार्ता चल रही है।बुधवार को हुई सुनवाई में श्रम आयुक्त ने रेलवे प्रशासन को ट्रैकमैन कर्मचारियों के एरियर का भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए। यूनियन का कहना है कि भुगतान प्रक्रिया अब कार्मिक विभाग के माध्यम से होने के कारण तकनीकी अड़चनें आ रही हैं। इस पर श्रम आयुक्त ने सभी बाधाओं को दूर कर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है।यूनियन
के जोनल महामंत्री राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। श्रम आयुक्त ने इस बार वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधि को भी नोटिस जारी कर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
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