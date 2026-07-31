ट्रेन में तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर शुल्क लगेगा
अमित झा। नई दिल्ली। रेलगाड़ी में सफर के दौरान भारी भरकम सामान ले
नई दिल्ली। रेलगाड़ी में सफर के दौरान भारी भरकम सामान ले जाने वालों को अब इसके लिए अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। रेलवे बोर्ड 31 जुलाई से इस नियम को सख्ती से लागू करने जा रहा है। रेल मंत्रालय की तरफ से सभी जोन के वाणिज्यिक विभाग को इसके लिए तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि नियम लागू करने की तैयारी की जा रही है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों को अनावश्यक परेशानी न हो। रेलवे के अनुसार, खासकर पूर्व दिशा की ट्रेनों में कई यात्री बड़ी मात्रा में सामान लेकर सफर करते हैं, जिससे अन्य यात्रियों के बैठने और आने-जाने में दिक्कत होती है। कई बार ज्यादा सामान लेकर चलने वाले यात्री लोगों की सीट पर भी सामान रख देते हैं, जिससे यात्रियों के बीच विवाद होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए मार्च 2025 में रेलवे बोर्ड ने तय किया गया था कि रेलगाड़ी में आरक्षित टिकट पर सफर करने वाले यात्री के साथ तय सीमा में ही सामान जाएगा। इसे लेकर रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव ने संसद में भी बयान जारी किया था.
टिकट बुक करते समय देनी होगी जानकारी
सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम (क्रिस) ने टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर में अतिरिक्त सामान की बुकिंग का विकल्प जोड़ दिया है, ताकि यात्री टिकट बुक करते समय ही अतिरिक्त सामान की जानकारी दे सकें। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक रोहित कुमार ने सभी रेलवे जोन के वाणिज्यिक विभाग को यह व्यवस्था आगामी 31 जुलाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, अतिरिक्त सामान पर प्रति किलोग्राम कितना शुल्क लिया जाएगा, इसका अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है.
टीटीई ले सकेंगे अतिरिक्त शुल्क
रेलवे सूत्रों ने बताया कि रेलगाड़ी में सफर के दौरान अगर किसी यात्री द्वारा ज्यादा सामान ले जाने की जानकारी या शिकायत मिलती है तो टिकट जांच अधिकारी उसके लिए यात्री से अतिरिक्त शुल्क ले सकते हैं.
कोच के अनुसार सामान ले जाने की सीमा तय
श्रेणी सामान का वजन
फर्स्ट एसी 70 किलो
सेकेंड एसी 50 किलो
थर्ड एसी 40 किलो
स्लीपर 40 किलो
अनारक्षित कोच 35 किलो
(नोट : वजन सीमा प्रति यात्री)
एयरपोर्ट की तरह व्यवस्था पर भी विचार
एयरपोर्ट की तरह रेलगाड़ी में भी यात्री के साथ सामान ले जाने की सीमा तय है। इससे ज्यादा सामान ले जाने वाले यात्री से प्रति किलो के लिए अलग से शुल्क लेने का प्रावधान है। इसके साथ ही भविष्य में रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह यात्रियों का सामान तोलने की व्यवस्था करने पर भी विचार हो रहा है.
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
एक अगस्त से यह भी बदलाव होंगे
1. केंद्रीय केवाईसी की व्यवस्था होगी लागू
बैंकिंग, बीमा और म्यूचुअल फंड क्षेत्र में केंद्रीय केवाईसी 2.0 लागू किया जाएगा। इसके जरिए ग्राहकों की पहचान एक केंद्रीकृत डिजिटल सिस्टम से सत्यापित होगी। इससे बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बैंकिंग सेवाएं पहले से ज्यादा तेज, सुरक्षित और आसान हो जाएंगी.
2. मारुति कारों के दाम बढ़ेंगे
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी ने अगस्त से अपने सभी मॉडल्स की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी अलग-अलग मॉडल्स के दाम में अधिकतम 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करेगी। अगर आप नई मारुति कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है.
3. आईटीआर में देरी महंगी पड़ सकती है
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले पात्र करदाताओं को आयकर कानून के तहत विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। आय के आधार पर यह शुल्क 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक हो सकता है। साथ ही बकाया कर पर ब्याज का भी प्रावधान है.
4. क्रेडिट कार्ड शुल्क और रिवॉर्ड में बदलाव
एक अगस्त से कई बैंक और वित्तीय संस्थान अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करेंगे। इसमें रिवॉर्ड प्वाइंट, सालाना लागत शुल्क और कुछ सेवा शुल्क शामिल हैं। बैंक ग्राहकों को अपने बैंक की नई शुल्क सूची और क्रेडिट कार्ड की शर्तों की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि नए बदलाव बिलिंग साइकिल में खर्च को प्रभावित कर सकते हैं.
5. कारोबारियों के लिए जीएसटी नियमों में बदलाव
एक अगस्त से जीएसटी अनुपालन से जुड़े कुछ नए प्रावधान प्रभावी होंगे। ई-इनवॉइस, ई-वे बिल और रिटर्न से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर कारोबारियों को दिक्कत आ सकती है। जीएसटी नेटवर्क ने करदाताओं को नए नियमों के अनुसार समय रहते अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी है.
सामान से संबंधित सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें