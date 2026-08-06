टाटानगर में बनेगा रेलवे का स्विमिंग पूल और पार्क

बागबेड़ा ट्रैफिक कॉलोनी में रेलवे स्विमिंग पूल और पार्क बनाएगा। इससे रेलवे कर्मचारियों व उनके बच्चों को तैराकी सीखने का अवसर मिलेगा। टाटानगर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने प्रस्तावित स्विमिंग पूल, पार्क के लिए खाली जमीन की सर्वे रिपोर्ट चक्रधरपुर मंडल भेजी है। जानकार बताते हैं कि टाटानगर में स्विमिंग पूल बनाने से दक्षिण पूर्व जोन के लिए तैराकी की नई टीम बन सकती है। स्विमिंग में दक्षिण पूर्व जोन ने तैराकी प्रतियोगिता में पहले राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड जीता भी है। खेल कोटे से बहाली में रेलवे तैराक व वाटर पोलो खिलाड़ियों को भी अवसर देता है। बागबेड़ा स्विमिंग पूल में तैराकी सीखने वाले बच्चे भी राष्ट्रीय व विश्वस्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर रेलवे को पुरस्कार दिला सकते हैं।