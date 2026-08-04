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चांडिल अनारा थर्ड लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण करने में जुटा रेलवे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में दक्षिण पूर्व रेलवे चांडिल और अनारा के बीच 121 किमी लंबी थर्ड लाइन बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण कर रहा है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नई लाइन के लिए ज़मीन की आवश्यकता है, ताकि रेल सेवाएं सामान्य हो सकें।

चांडिल अनारा थर्ड लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण करने में जुटा रेलवे

जमशेदपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन पश्चिम बंगाल सरकार की मदद से चांडिल अनारा के बीच 121 किमी से ज्यादा लंबी थर्ड लाइन बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण करने में जुटा है। इसके लिए झारखंड क्षेत्र से भी रेलवे को जमीन चाहिए। बताया जाता है कि चाकुलिया एवं अन्य मार्ग की भी नई लाइन के लिए रेलवे झारखंड पश्चिम बंगाल एवं ओड़िशा में जमीन अधिग्रहण की तैयारी में है ताकि हर मार्ग में ट्रेनों का परिचालन सामान्य करने के लिए नई लाइन जल्द बिछाया जा सके।

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