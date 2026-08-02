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कांवरियों की मदद के लिए आगे आए रेलकर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों और श्रद्धालुओं की सहायता के लिए रेलवे के वाणिज्य विभाग के कर्मचारी स्टेशन पर उतरे। कर्मचारियों और स्वयंसेवकों ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए जानकारी प्रदान की और सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाई। यात्रियों को कतार में यात्रा करने, स्वच्छता बनाए रखने, और नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

कांवरियों की मदद के लिए आगे आए रेलकर्मी

धनबाद। श्रावणी मेला में जाने वाले श्रद्धालु और कांवरियों की सहायता के लिए रेलवे के वाणिज्य विभाग के कर्मचारी शनिवार को स्टेशन पर उतरे। कांवरियों के सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा के लिए कर्मचारियों एवं स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। कांवरियों को उचित प्लेटफॉर्म और ट्रेनों और टिकट संबंधी जानकारी दी जा रही है। रेलकर्मियों एवं एनजीओ प्रतिनिधियों ने यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से यात्रा करने, स्वच्छता बनाए रखने तथा सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक किया।

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