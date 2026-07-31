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रेलकर्मी पर जानलेवा हमले का केस जीआरपी में दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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टाटानगर रेलवे के एसएसई जुनैल केरकेट्टा पर तीन-चार अपराधियों ने जानलेवा हमला किया। यह हमला ड्यूटी से लौटते समय हुआ। हमलावरों ने मोबाइल और पर्स छीन लिए। जख्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जीआरपी ने घटनास्थल से डंडा बरामद किया और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

रेलकर्मी पर जानलेवा हमले का केस जीआरपी में दर्ज

टाटानगर रेलवे कैरेज एंड वैगन विभाग के एसएसई जुनैल केरकेट्टा का बयान जीआरपी ने टीएमएच जाकर दर्ज किया है। साथ ही केस भी दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल निरीक्षण के दौरान एक डंडा बरामद किया गया है। इससे रेलकर्मी के सिर पर पीछे से हमला करने की आशंका है। मंगलवार की रात ड्यूटी से लौटने के दौरान मेन सिक लाइन के पास तीन-चार अपराधियों ने रेलवे एसएसई पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने मोबाइल और पर्स छीन लिया। जख्मी को दूसरे साथियों ने इलाज के लिए रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया था। सिर और आंख में गंभीर चोट होने के कारण उन्हें टीएमएच भेज दिया गया।

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जीआरपी के अनुसार, जख्मी रेलकर्मी ने पूछताछ में अपराधियों की संख्या स्पष्ट नहीं बताई। हथियार की जानकारी से भी इनकार किया। पूछताछ में सामने आया कि पीछे से सिर पर हमला होने से वह लाइन पर गिर गए थे। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे भी हैं। अपराधियों की पहचान के लिए जीआरपी आसपास के थानों से संपर्क कर रही है।इधर, रेलकर्मियों ने बताया कि टाटानगर यार्ड और लाइन पर पहले भी कर्मचारियों से छिनतई व मारपीट की घटनाएं हुई हैं। यार्ड क्षेत्र में आरपीएफ पोस्ट की मांग कई बार उठाई गई, लेकिन रेल अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया।

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