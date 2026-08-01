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उर्स और रक्षाबंधन को लेकर कई ट्रेनों का ठहराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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रुड़की में पिरान कलियर दरगाह के वार्षिक उर्स और रक्षाबंधन पर्व के कारण यात्रियों की बढ़ती भीड़ के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। 13 से 31 अगस्त तक रुड़की रेलवे स्टेशन पर कई एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव दिया गया है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी।

उर्स और रक्षाबंधन को लेकर कई ट्रेनों का ठहराव

रुड़की, संवाददाता। पिरान कलियर दरगाह के वार्षिक उर्स और रक्षाबंधन पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए 13 अगस्त से 31 अगस्त तक रुड़की रेलवे स्टेशन पर कई एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव दिया गया है। स्टेशन अधीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि स्पेशल ट्रेनों में सभी कोच अनारक्षित रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों और जायरीन को राहत मिल सके। एक स्पेशल ट्रेन रुड़की से दोपहर 2:30 बजे रवाना होकर रात 11 बजे बरेली पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन शाम 6:20 बजे रुड़की से चलकर देर रात एक बजे के बाद बरेली पहुंचेगी।

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