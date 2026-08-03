रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए आज से भागलपुर-रांची व किऊल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

भागलपुर, प्रधान संवाददाता रेलवे भर्ती बोर्ड के लेवल-एक सीबीटी परीक्षा के लिए रांची से सबौर और भागलपुर से किऊल के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। ये ट्रेनें 3 से 25 अगस्त तक चलेगी, जो विभिन्न स्टेशनों पर रुकेगी।

भागलपुर, प्रधान संवाददाता रेलवे भर्ती बोर्ड के लेवल-एक सीबीटी परीक्षा में परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुए रांची से सबौर और भागलपुर से किऊल के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेनें सोमवार से चलेगी जो 16 और 15 फेरे लगाएगी।

ट्रेन संचालन विवरण ट्रेन संख्या 08601 रांची-सबौर स्पेशल ट्रेन रांची से शाम सात बजे चलेगी और दूसरे दिन आठ बजे सबौर पहुंचेगी। रांची से यह ट्रेन 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 अगस्त को (कुल 15 ट्रिप) चलेगी। ट्रेन नंबर 08602 सबौर-रांची स्पेशल ट्रेन सबौर से 9.50 बजे खुलेगी और उसी दिन 8.45 बजे रांची पहुंचेगी। सबौर से यह ट्रेन 04, 05, 06, 07, 10 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 अगस्त (15 ट्रिप) चलेगी। भागलपुर, अजगैवीनाथ धाम (सुल्तानगंज), जमालपुर और अभयपुर स्टेशन पर दोनों दिशाओं में ट्रेन का ठहराव दिया है। इस ट्रेन में जनरल और स्लीपर कोच जोड़ा गया है।

अनारक्षित स्पेशल ट्रेन भागलपुर और किऊल के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन 03409 भागलपुर–किऊल एग्जामिनेशन स्पेशल ट्रेन भागलपुर से शाम 7:30 बजे चलेगी और रात 10:30 बजे किऊल पहुंचेगी। यह ट्रेन 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25 अगस्त को (कुल 16 फेरे) चलेगी। वहीं, 03410 किऊल–भागलपुर एग्जामिनेशन स्पेशल (बिना आरक्षण वाली) ट्रेन किऊल से रात 11:30 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 3:00 बजे भागलपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन भी 3 अगस्त 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25 अगस्त 2026 को (कुल 16 फेरे) चलेगी। यह एग्जामिनेशन स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकेगी।